MSB, 76. kuruluş yıl dönümünü kutlayan NATO'yu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı. MSB, ''1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO’nun, kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü kutlu olsun.'' dedi

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO’nun, kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz İttifak’a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye devam edecek, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir. Happy 76th anniversary of NATO, of which we are a distinguished member since 1952. As it has done since joining the Alliance in 1952, our country continues to fulfill all the duties and missions it has undertaken, and remains an active and constructive member of NATO.'' ifadeleri yer aldı.

1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz @NATO’nun, kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü kutlu olsun.



Ülkemiz İttifak’a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye devam edecek, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi… pic.twitter.com/OpdC7z63BL Sokak hayvanlarının hakları yeniden gündemde April 4, 2025