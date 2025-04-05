Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, ormanda bir yavru boz ayıyı bitkin halde buldu. İşçiler, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. Karabük'te yapılan ilk müdahalenin ardından yavru ayı, ekiplerce Bursa’daki DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada yapılan kontroller sonrası yavru boz ayı, tedaviye alındı.

İSMİ 'BULUT' OLDU

Genel durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından ‘Bulut’ ismi verildi. Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen Bulut’un merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi öngörülüyor. Yavru ayı, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak.

BOZAYILAR

Boz ayılar (Ursus arctos), ayıgiller familyasının en yaygın türlerinden biridir. Avrasya ve Kuzey Amerika'nın geniş bölgelerinde yaşarlar. Türkiye'de de Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşarlar.

Boz ayılar iri ve güçlü hayvanlardır. Ağırlıkları yaşadıkları bölgeye ve beslenme durumlarına göre değişmekle birlikte genellikle 150-300 kg arasındadır. Kalın ve sık tüyleri onları soğuk iklim koşullarına karşı korur. Renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişebilir. Güçlü pençeleri ve dişleri sayesinde hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenebilirler.

Omnivor (hepçil) hayvanlar olan boz ayılar, beslenme alışkanlıkları mevsime ve bulundukları ortama göre değişiklik gösterir. İlkbaharda otlar, filizler ve böceklerle beslenirken, yaz aylarında meyveler, yemişler ve balıklar önemli bir yer tutar. Sonbaharda ise kış uykusuna hazırlanmak için daha çok enerji veren besinler tüketirler. Ayrıca fırsat bulduklarında küçük memelileri de avlayabilirler ve leş de yiyebilirler.

Boz ayılar genellikle yalnız yaşarlar. Ancak çiftleşme dönemlerinde ve yavrularını büyütürken bir araya gelebilirler. Kış aylarında soğuktan korunmak ve enerji tasarrufu yapmak için kış uykusuna yatarlar. Bu gerçek bir kış uykusu olmasa da metabolizmaları yavaşlar ve uzun süre uykuda kalırlar.

Boz ayılar, bulundukları ekosistemlerde önemli bir role sahiptirler. Tohulları yayarak bitki örtüsünün çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve leş yiyerek doğanın temizlenmesine yardımcı olurlar. Ancak yaşam alanlarının daralması ve insanlarla olan etkileşimleri nedeniyle bazı bölgelerde nesilleri tehdit altındadır. Bu nedenle boz ayıların korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır.