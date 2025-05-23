Bu yıl 13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenen afiş yarışması için başvurular başladı.

Dünya Kitle İletişim ve Araştırma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma, Türkiye genelindeki grafik tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarına açık olacak. Yarışmacılar bireysel ya da grup olarak katılım sağlayabilecek. Yarışmada birinci seçilen afiş, festivalin 2025 yılı tanıtım materyallerinde kullanılacak. Kazanan tasarım sahibine 25 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya gönderilecek afişlerin daha önce yayımlanmamış, özgün ve herhangi bir yarışma ya da sergide yer almamış olması şartı aranıyor. Tasarımların tamamen katılımcıya ait olması ve herhangi bir kaynaktan kopyalanmamış olması gerekiyor.

Yarışmanın seçici kurulu; çizer ve gazeteci Aslı Alpar, ressam Habip Aydoğdu, Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Taşcıoğlu Vaughan ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfükar Sayın’dan oluşuyor.

Afiş tasarımı başvuruları, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar Ankara Film Festivali’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışma sonuçları ise 3 Ekim’de festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.