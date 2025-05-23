CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, iktidarın tükenmişliğini gizlemek amacıyla art arda operasyonlar düzenleyerek süreci uzatmaya çalıştığını ifade etti.

Çelik yaptığı açıklamada, “Millete düşman olanlar, milletin evi olan İBB’yi hedef alıyor. Kaybettiklerini biliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun halkın desteğiyle kazanacağını görüyorlar. Vatandaşın gönlüne giremedikleri için, korku salarak 86 milyonu sindirmeye yelteniyorlar,” dedi.

Operasyonların, herhangi bir suça dayandırılamadığını, yapılan açıklamaların çelişkili ve tutarsız olduğunu vurgulayan Çelik, “Tüm bu süreç yalan ve iftira üzerine inşa edildi. Gerçek suçlulara yapılmayan sabah baskınları, masum insanların hayatını zehir etmek için kullanılıyor. Daha önce gözaltına alınanlar, tekrar tekrar aynı eziyete maruz bırakılıyor,” diye konuştu.

Özgür Çelik, açıklamasının sonunda mücadele kararlılıklarını vurgulayarak, “Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler, ‘Zulmün artsın ki tez zeval bulasın’ diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz,” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB’ye yönelik baskıların karşısında dimdik duracaklarını ve halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini duyurdu.