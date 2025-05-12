Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü, gün doğumu ve gün batımında düzenlenen Sup Board eğitimine ev sahipliği yaptı. Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik, hem spor hem de görsel şölen yaşattı.

Sup Board eğitimi, sabahın ilk ışıklarıyla göl kıyısında başladı. Katılımcılar önce karada teorik bilgileri öğrendi, ardından gölde temel denge ve kürek tekniklerini uygulamalı olarak deneme fırsatı buldu.

Göl manzarası eşliğinde kürek çeken katılımcılar, Sevgi Adası'na kadar süren parkurda keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Haziran Ayında Eğitimler Devam Edecek

Sup Ankara'nın kurucu üyesi ve tur lideri Dilek Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sup Board eğitimlerinin ilk kez şehir merkezine yakın bir konumda yapıldığını belirtti.

Yılmaz, "Biz genellikle Ankara'nın iç sularında bu çalışmaları yapıyorduk fakat ilk kez Ankara'nın kalbinde Mogan Gölü Ankara Yelken Kulübü tesislerinde bu etkinlikleri yapmaya başladık." dedi.

Ankaralıların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, “Bütün Ankaralıları suyla bu şekilde buluşturmak istiyoruz. Kano federasyonunun verdiği yeterlilik belgeleri ile burada olmak bizi çok mutlu ediyor. Bugün gün doğumu ve gün batımı olmak üzere iki kez suya çıktık.” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında havaların ısınmasıyla birlikte Sup Board eğitimlerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, herkesi bu deneyime katılmaya davet etti.

"Göle Düşünce, İnsanın Bir Daha Düşesi Geliyor"

Etkinliğe ilk kez katılan Faik Kemal Yılmaz, eğitim sürecinin hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu söyledi. Yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

“İlk başta kendime güvenim çok iyiydi, düşmeyeceğimi düşünüyordum. Ekip içinde de ilk ayağı kalkanlardan biri ben oldum. Şakalaşırken göle ilk düşen de yine ben oldum. Ekipten ayrılırken ıslanan adam lakabıyla ayrılmak zorunda kaldım. Hava serin gibiydi, çok üşüyeceğimi düşünmüştüm ama hiç de üşümediğimi fark ettim. Göle düşünce, insanın bir daha düşesi geliyor.”

Eğitimi sosyal medyada gördüğünü belirten Yılmaz, katıldığı etkinlikten memnun kaldığını ifade etti.

“Su Sporları, Ankara’ya Olan Önyargıları Yıkabilir”

Katılımcılardan Çağdaş Erdem ise etkinliğin sosyal yaşamı canlandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu aktivitelerin biraz daha artması Ankara'daki sosyalliği artıracaktır. 'Ankara'nın denizi yok' diyorlar ama bu tür su sporları Ankara'ya karşı olan önyargıları kırabilir."