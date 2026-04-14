Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisindeki bir mobilya fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Fırat S., işyeri sahibi olan yakınını ziyaret etmek için geldiği fabrikada 3’üncü kata çıktı.

Yük asansörüne yönelen genç, kabinin o katta bulunmaması nedeniyle adım attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Zemin kattaki asansörün üzerine düşen Fırat S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Fırat S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.