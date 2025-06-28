Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Olay, İnegöl Mesudiye Mahallesinde vuku buldu. İnegöl'ün kırsal Çitli mahallesinde ikamet eden İsmail Ç. (48), mahallesinden İnegöl merkez istikametine giden bir özel halk minibüsüne bindi.
Merkez istikametine giderken İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi mevkisinde yolcu İsmail Ç., fenalık yaşadı.
16 AYV 674 plakalı özel halk minibüsün şoförü İbrahim Az, İsmail Ç.'nin fenalaştığını fark edince, hastaneye doğru yola çıktı. Şoför, hızlıca kullandığı minibüsü acil servise götürdü.
Kalbi duran İsmail Ç., sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak tekrar yaşama döndürüldü. İsmail Ç., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsmail Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi öğrenildi.