Oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. 46 yaşındaki başarılı oyuncunun fit görünümü ve doğal güzelliği, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Plajdan yaptığı paylaşımda zarif fiziğiyle dikkat çeken Tugay, takipçileri tarafından "yıllara meydan okuyan güzellik" yorumlarıyla övgü topladı. Yaz tatilinden kareler paylaşmaya devam eden oyuncunun gönderisi, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kanal D’de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle şöhretini pekiştiren başarılı oyuncu Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. "Yaz" notunu düşerek yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan 46 yaşındaki Tugay, fit görünümü ve doğal güzelliğiyle hayranlarının beğenisini topladı. Plajdan yaptığı paylaşım, yazın enerjisini takipçilerine yansıttı.