Çankaya’da 26 katlı binada çıkan yangın sonrası başlatılan soruşturmada bina müteahhidi Uşak’ta gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatındaki uygunsuzluk olduğu belirlendi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sitede çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısını görevlendirirken, ilk teknik incelemelerde ihmaller zinciri ortaya çıkarıldı.

Yangının ardından, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin yaptığı ilk tespitlere göre, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatındaki uygunsuzluk olduğu değerlendirildi. Bina şaftında kullanılan malzemenin standartlara uygun olmadığı, şaft kapılarının ise yönetmeliklere aykırı şekilde ahşap olduğu belirlendi. Bu durumun yangının hızla bina içine yayılmasına neden olduğu kaydedildi.

Yangın Söndürme Sisteminde Su Bulunamadı

Bilirkişi raporunda en dikkat çeken bulgulardan biri ise binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması oldu. Yangının koridorlara sıçramasının ardından, söndürme sisteminin çalışmaması sebebiyle alevlerin kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

Müteahhit Gözaltına Alındı, Soruşturma Genişliyor

Olayla ilgili binanın müteahhidi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, Uşak’ta gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara’ya getirilecek. Bilirkişi incelemelerine göre sorumluların sayısının artabileceği ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Güvenlik Görevlisi Yangın Anında Binaya Yardım İçin Girmiş

Yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63), son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Çetinkaya’nın, yangın sırasında bina sakinlerini uyarmak için asansörle yukarı kata çıkmak istediği ve bu sırada yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.