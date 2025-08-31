Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.