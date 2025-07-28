Bölge Bölge Hava Durumu ve Uyarılar

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz:

Az bulutlu ve açık hava hâkim olacak. Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi:

Genel olarak az bulutlu ve açık hava beklenirken, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Rüzgar, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

İç Anadolu Bölgesi:

Bölgenin büyük kısmında az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda ise rüzgarın güney-güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Hava durumu genel olarak az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde parçalı bulutlu olacak.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında güney-güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.

Ayrıca, toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Bölge genelinde rüzgar 50-70 km/saat hızında fırtına şeklinde esecek ve toz taşınımı görülecek.

Toz Taşınımı ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının etkili olacağını ve görüş mesafesinde düşüş, solunum rahatsızlıkları ve hava kirliliği gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uzmanlardan Vatandaşlara Öneriler:

Dışarı çıkarken sıcak havaya karşı güneş koruyucu ve şapka kullanın.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalı.

Toz taşınımı olan bölgelerde maske kullanımı ve kapalı alan tercih edilmesi öneriliyor.

Fırtına öncesi açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı, çatı ve tabela gibi yapıların altına yaklaşılmamalı.