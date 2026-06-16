ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, iki efsane ismin kariyerinde bir kez daha zirve anlarına sahne olacak.

Messi’li Arjantin Cezayir ile Karşılaşıyor

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, J Grubu’ndaki ilk maçında Cezayir ile Kansas City Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi, 38 yaşında başlayacağı turnuvada kariyerinin 6. Dünya Kupası deneyimini yaşayacak. Arjantinli yıldız, şu ana kadar Dünya Kupası tarihinde 26 maçta 13 gol kaydederek ülkesinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beş farklı Dünya Kupası’nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) görev alan Messi, 2022’de Arjantin ile şampiyonluk yaşayarak kariyerinin en büyük başarısına ulaşmıştı. 2026’da ise ikinci dünya kupası zaferi için sahaya çıkacak.

Ronaldo’lu Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti Karşısında

Portekiz Milli Takımı ise K Grubu’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Houston Stadyumu’nda mücadele edecek.

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda forma giymesi halinde 6 farklı turnuvada oynayan ilk futbolculardan biri olacak. Kariyerinde 1000 gol hedefini sürdüren yıldız oyuncu, Dünya Kupası sahnesinde de gol katkısı vermeyi amaçlıyor.

Ronaldo, bugüne kadar katıldığı 5 Dünya Kupası’nda 22 maçta 8 gol attı ve 2006’dan 2022’ye kadar düzenlenen tüm turnuvalarda gol atma başarısı gösterdi.

5 Dünya Kupası Gören Efsaneler

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 7 futbolcu 5 farklı turnuvada forma giydi.

Bu isimler arasında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Meksikalılar Antonio Carbajal, Andrés Guardado ve Rafael Márquez, Alman efsaneler Lothar Matthäus ve Manuel Neuer yer alıyor.

Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ise 6. Dünya Kupası kadrosuna girerek dikkat çekse de, 3 turnuvada sahaya çıkabilmişti.