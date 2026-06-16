Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti İmralı heyetinin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle yapılan temaslar ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda yer alan düzenlemeler ile sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, süreç kapsamında şimdiye kadar önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için bundan sonraki aşamada parlamentoda gerekli çalışmaların yapılmasının ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.