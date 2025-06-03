Ankara’dan Mersin’e düzenlenen okul gezisi sırasında denizde boğularak hayatını kaybeden Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi Mehmet Erdem Akdeniz (17), memleketi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Gençlik Kampı'nın sahilinde meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kampa katılan öğrencilerden Mehmet Erdem Akdeniz, Cemal Emre Kurt (17) ve Alperen Bayraktar (17), serinlemek için denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle Alperen Bayraktar kurtarılırken, açığa sürüklenen Akdeniz ve Kurt için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devreye girdi. Denizdeki iki öğrenci ekiplerce sudan çıkarılarak ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt kurtarılamadı.

Cemal Emre Kurt Çorum’da, Mehmet Erdem Akdeniz Ankara’da defnedildi

Hayatını kaybeden öğrencilerden Cemal Emre Kurt’un cenazesi memleketi Çorum’da toprağa verilirken, Mehmet Erdem Akdeniz için Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Cimşit Mezarlığı Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun tabutu başında ayakta durmakta zorlanan baba Ramazan Akdeniz, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Mehmet Erdem Akdeniz’in cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz: “Mehmet Erdem hükmen şehittir”

Cenaze töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in taziye mesajını ileterek şunları söyledi:

“Mehmet Erdem evladımız, bir kaza sonucu vefat etmiş ve hükmen şehit sayılmıştır. Mesleki eğitim merkezinde eğitim gören bu gencimiz, bugün hepimizin gideceği ebedi hayata yolculuk ediyor. Burada son görevimizi yerine getirmek için toplandık. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum.”