Subaşı Belediyesi, hoparlörlerle halka duyurulan kararda, “Belediyemiz sınırları içerisinde küçükbaş veya büyükbaş hayvan ile tavuk, horoz, güvercin gibi kanatlı hayvanların beslenmesi; baraka ve kümes yapılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

Başkan Canbay: “Toplum yaşam alanlarında hayvan besiciliği doğru değil”

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Subaşı’nda son yıllarda ciddi bir yapılaşma var. İnsanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda tavuk, keçi, koyun gibi hayvanlar besleniyor. Yaz aylarında bu durum ciddi koku ve temizlik sorunlarına yol açıyor. Belediyemize ve CİMER'e çok sayıda şikayet geldi. 20 Haziran 2025 tarihinde bu yasak kararını aldık, 22 kişiye resmi tebligat yapıldı” ifadelerini kullandı.

Canbay, vatandaşların hayvan besiciliğini daha uzak, uygun alanlarda yapmaları gerektiğini vurguladı.

"Bu işi ticarete dökenler oldu"

Başkan Canbay, bazı vatandaşların hayvan besiciliğini ticarete dönüştürerek imar mevzuatına aykırı yapılar kurduğunu da belirtti. Sosyal medyada alınan kararı eleştiren bazı kişilerin ise kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyleyerek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.