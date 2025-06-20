Kadıköy’de alışveriş yaptığı bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanan iki sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, mahkeme heyetinin reddi talep edildi; Mahkeme Başkanı davadan çekilme kararı aldı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya acılı aile, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B., taraf avukatları ve siyasi isimler katıldı.

Duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve anneanne Binnur Semiz'in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de destek amacıyla katıldı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan vatandaşlar, “Sokaklarda katil istemiyoruz” sloganlarıyla adalet talebinde bulundu.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetinin tarafsızlığına dair şüphe oluştuğu gerekçesiyle “reddi heyet” talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından talebi kabul ederek Mahkeme Başkanı’nın davadan çekilmesine karar verdi. Dava, 17 Temmuz 2025’e ertelendi.