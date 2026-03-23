Mardin’de aralıksız devam eden sağanak yağış, özellikle kırsal bölgelerde büyük zarara yol açtı. Derik ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde bulunan köprünün bir kısmı, taşan suyun etkisiyle yıkıldı. Yağışlar nedeniyle birçok noktada ulaşım aksarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Kızıltepe ilçesinin Ekinlik Mahallesi’nde geniş tarım alanları suyla dolarken, çiftçiler zarar gördü. Derik kırsalındaki Kuyucak ile Dede mahallelerini birbirine bağlayan yol ise adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SULTAN KÖSEN DE MAHSUR KALDI

Sultan Kösen da sağanak yağışın etkilediği isimler arasında yer aldı. Derik ilçesine bağlı Dede Mahallesi’nde yaşayan Kösen, hafif ticari aracıyla suyla kaplanan yolda mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen iş makineleri ve kepçelerle su tahliye edilerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Yapılan çalışmaların ardından Kösen’in aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.

YAĞIŞIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.