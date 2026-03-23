Çorum’da gece saatlerinde yaşanan komşu kavgası paniğe neden oldu. Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7’nci Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarafların birbirine saldırdığı kavgaya müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak grupları ayırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada darbedilerek yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde sıyrıklar olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yaşanan kavga ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.