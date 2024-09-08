Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi Alakuş mevkisinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Mehtap İltem Ç. (39), Selahattin Y. (34), Abdurrahman Y. (21), Nisa Ç. (8), Mazlum Doğan Y. (12), Gülsüm Ç. (10), Hiranur Ç. (8), Muhammet Emin Ç. (3) ve İsmail Ç. (33) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı ailelerden oldukları değerlendirilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA Ajansı
