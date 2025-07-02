Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nın yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak yaşamını yitirenleri andı.

Yavaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin hafızasında derin bir yara, vicdanlarımızda hiç dinmeyen bir sızı… Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.”

Paylaşımında Madımak Oteli’nin alevler içindeki görüntüsünün yer aldığı bir görsele de yer veren Yavaş, toplumsal bellekte iz bırakan bu acı olayın unutulmadığını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Madımak Katliamı Nedir?

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, çoğu Alevi ve sol görüşlü sanatçı, yazar ve aydının kaldığı Madımak Oteli, radikal grupların saldırısına uğradı. Otel ateşe verildi ve çıkan yangında 33 aydın ve sanatçı, 2 otel çalışanı ve 2 saldırgan hayatını kaybetti.

Saldırıya uğrayanlar arasında şairler, yazarlar, müzisyenler ve düşünce insanları yer alıyordu. Olay, Türkiye’nin yakın tarihinde hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve nefretin yarattığı en büyük toplumsal yaralardan biri olarak hafızalara kazındı.

Katliam sonrası açılan davalar yıllarca sürdü; bazı sanıklar ağır cezalara çarptırılırken, bazı davalar zaman aşımına uğradı. Olayın yıldönümlerinde Madımak Katliamı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal barış taleplerinin simgesi olarak anılmaya devam ediyor.