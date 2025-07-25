Dodurga Mahallesi’nde, yapılaşmanın önünü açan planlar önceki yıllarda hazırlanarak onaylandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), bu imar planlarının şehir planlaması ilkelerine uygun olmadığını belirterek planlara itiraz etti. Belediyenin açtığı dava süreci tamamlandı ve mahkeme, planların yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu planların uygulanmaya başlandığını, dava sürecinin olumsuz sonuçlandığını ve belediyenin bu konuda yasal olarak yapabileceği bir müdahalenin kalmadığını ifade etti.

Yavaş ayrıca, yapılaşmanın sadece Dodurga ile sınırlı olmadığını, benzer planlamaların farklı mahallelerde de uygulanabileceğini belirtti. Bu kapsamda Alaacatlı Mahallesi’nde de benzer yapılaşma risklerinin bulunduğunu söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi