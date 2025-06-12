Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i unutmadı. Parti binasına asılan büyük posterde Zeyrek’in fotoğrafıyla birlikte "Unutmayacağız" ifadesi yer aldı.

CHP camiası ve Manisa halkı arasında derin üzüntüye yol açan Başkan Zeyrek’in ani vefatının ardından, Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne asılan poster vatandaşları duygulandırdı. Ferdi Zeyrek’in belediye başkanlığı süresince halkla kurduğu güçlü bağ ve sosyal belediyecilik anlayışı, onu Manisa’da sevilen bir başkan haline getirmişti. Ayrıca parti yetkilileri, Zeyrek’in erken yaşta hayatını kaybetmesinin büyük bir kayıp olduğunu belirtti.