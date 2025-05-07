Manisa'nın Kula ilçesinde M.T. ile K.K. arasında sözlü tartışma ile başlayan kavgada kan aktı. Dün gece 23.30 sularında Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen sözlü tartışmanın nedeni tam olarak belirlenemezken M.T. tarafından bıçaklanan K.K. ağır şekilde yaralandı.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı K.K.'nın durumunun ağır olduğu tespit edilerek ileri bakım ve tedavisinin yapılması için Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kavgaya karışarak K.K.'yı ağır şekilde yaralayan M.T. suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu. Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.