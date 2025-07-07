CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV’de, Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li başkanların tutuklanması, normalleşme, dokunulmazlığının kaldırılması, CHP mitingleri gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimalini ve olası sonuçlarına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar" dedi.

Bolu'da Kartalkaya'da bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangına ilişkin görülen davayı takip eden Özgür Özel, "Turizm Bakanı gördük yatından takip ediyor. Hesap vermekten kaçıyor. Olacak iş değil. Aileler çok tepkili. Sonunun Soma gibi olması için mücadele edeceğiz" dedi. Özel, Soma maden faciası ile Kartalkaya arasında benzerlikler olduğunu belirtti.

MUHAKKİKTEN GELEN HABER

Yolsuzluklarla ilgili soruları da yanıtlayan Özgür Özel, Manavgat Belediyesi ile ilgili soruya “CHP olarak Manavgat’a muhakkik gönderdik. İlk gelen haberler hiç iyi değil. Masumiyet karinesi inanırım. Ancak yolsuzluk varsa, arkasında durmayız. Gerekeni yaparız. Partinin ivme kazandığı bu dönemde yolsuzluk yapanlar varsa onların Allah belasını versin” diye konuştu.