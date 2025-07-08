İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kara hakkında "İcbar suretiyle irtikap", "rüşvet almak" ve "zimmet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 Temmuz 2025 tarihinde Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.