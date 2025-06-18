Mamak Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Gökçeyurt Mahallesi’nde yer alan Ekolojik Köy’de tohum ve fide dikimi gerçekleştirdi.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ekim-dikim sezonunu açan belediye, tarımsal üretimi desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla sahaya indi. Hasat zamanı geldiğinde, elde edilen ürünler Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

24 çeşit tohum, 8 çeşit fide

Bu kapsamda belediye ekipleri, mevsimsel döngüye uygun şekilde toprağı işlemeye başladı. Öncelikle alanın toprak hazırlığı yapıldı, ardından damla sulama sistemi kurulumu tamamlandı. Modern tarım teknikleriyle desteklenen üretim sürecinde, ekim ve dikim aralıklarına dikkat edilerek, turp, roka, kavun, karpuz, ıspanak, patates, dereotu, maydonoz, salatalık, lif kabağı, sakız kabak, kıvırcık, fasulye, bezelye, bamya, bal kabağı olmak üzere 24 çeşit tohum ile ampul domates, ayaş domates, kemer patlıcan, kapya biber, kıl biber, dolma biber, siyah acı biber ve sarı acı biber olmak üzere 8 çeşit fideyi toprakla buluşturuldu. Verimli üretim için ara ara çapalama yapılarak hem toprağın havalandırılması sağlandı hem de yabancı otlarla mücadele edildi.

Kırsala Destek, Toprağa Can, Sofraya Doğallık

Kırsalda kalkınmanın, yerel ekonomiye ve toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Mamak’ın kırsal kalkınma hamlelerimiz ile hem çiftçimizin yanında duruyor hem de sofralara doğal ve sağlıklı gıdalar ulaştırıyoruz. Üreticiye destek olmak, yerli üretimi büyütmek demek, tüketiciye doğallık sunmak ise şehir yaşamına nefes aldırmak demektir. Mamak’ın toprağının potansiyeline inanıyor, her tohumu geleceğe atılmış bir adım olarak görüyoruz. Mamak’ı hem şehirde hem kırsalda kalkındırma hedefiyle yol alıyoruz” diye konuştu.

