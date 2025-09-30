Mamak Belediyesi, tarımsal üretimin artırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan Ekolojik Köy’de yer alan aromatik bahçe ve gölet alanında temizlik ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı. Uzun süredir bakımsız durumda olan alan, yeniden doğal yaşamın merkezi haline getiriliyor.

Aromatik Meyve Bahçeleri Üretime Hazırlanıyor

Belediye ekipleri, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu aromatik meyve bahçelerinde kapsamlı bir yenileme çalışmasına imza atıyor. Çalışmalarla, hem bölgenin tarımsal potansiyeli canlandırılıyor hem de ekolojik denge korunarak doğaya uyumlu üretim ortamı oluşturuluyor. Bakımsız ve ihmal edilmiş alanlar temizlenerek yeniden üretime kazandırılıyor.

Gölet ve Dere Yatağında Islah Çalışmaları

Çalışmalar kapsamında, gölet ve çevresindeki dere yatağında kapsamlı bir ıslah süreci yürütülüyor. Kuruyan bitkiler alandan temizlenirken, canlı ağaçların bakım ve ot temizliği tamamlandı. Alandaki topografya tesviye edilerek, suyun sağlıklı bir şekilde akışı için drenaj kanalları açıldı. Gölet, kirli atık ve yabancı otlardan arındırılırken, çıkan organik gübre de Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu.

Doğal Yaşam ve Tarım İçin Sağlıklı Altyapı

Yürütülen bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede doğal yaşamın yeniden canlanması, su kuşları ve diğer canlı türlerinin geri dönmesi bekleniyor. Aynı zamanda tarımsal üretim için sağlıklı, temiz ve verimli bir altyapı oluşturularak Mamak’ın kırsal alanlarında sürdürülebilir üretim desteklenmiş olacak.

Mamak Belediyesi’nden Kırsala Destek Mesajı

Mamak Belediyesi, doğaya ve üretime duyarlı yaklaşımıyla kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ederken, çevreyle dost projelerle hem vatandaşlara hem de ekosisteme katkı sunmayı sürdürüyor.