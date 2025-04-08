Mamak Belediyesi Kütüphaneleri, 61. Kütüphane Haftası’nı anlam dolu bir etkinlikle kutladı. Mamak Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kendi Kitap Kutumu Tasarlıyorum” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, çocukların hem eğlenmelerini hem de kitaplara olan bağlarını güçlendirmelerini amaçladı.

Mamak Belediyesi Kütüphaneleri, Kütüphane Haftası’nı yalnızca bilgi edinme süreci olarak değil, aynı zamanda eğitici ve yaratıcı etkinliklerle kutlayarak kütüphanelerine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte, 20 çocuk renkli boyalar, çıkartmalar ve çeşitli süsleme malzemeleriyle kendi kitap kutularını tasarlayarak yaratıcılıklarını konuşturdu.

Etkinlik, çocuklara kitapların düzenli ve güvenli bir şekilde saklanmasının önemini de öğretirken, aynı zamanda eğlenceli bir ortamda öğrenme fırsatı sundu.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediye Kütüphanelerinin yalnızca kitaplarla değil, aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle de çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Başkan Şahin, “Çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek, kütüphanelerimizin sadece bilgi edinme yeri değil, aynı zamanda yaratıcılığın ve öğrenmenin merkezi olduğunu gösteriyor. Bu tür etkinliklerle, çocuklarımızın kitaplarla daha güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, kütüphanelerin zengin kitap çeşitliliği ile her yaş grubuna hitap ettiğine de dikkat çekti. Mamak Belediye Kütüphaneleri, 80 bin 172 üye sayısı ve 70 bin 772 kitapla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak önemli bir kültürel merkez haline geldi.

Kütüphanelerin “Kitap Kapınızda” hizmeti de büyük ilgi görüyor. Bu hizmet, okuyucuların evlerinden çıkmadan kitap ödünç almalarını sağlıyor. Şu ana kadar 1.380 üye, her seferinde üç kitap ödünç alabilecekleri bu hizmetten yararlandı.

Başkan Şahin, Mamak’taki vatandaşların telefonla kütüphanelerle iletişime geçerek kitap taleplerini iletebileceğini belirterek, 4.847 kişiye kitap ulaştırıldığını vurguladı. Başkan, "Mamak Belediyesi olarak kütüphanelerimizi sadece kitaplarla donatmakla kalmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımızın yaratıcı potansiyellerini keşfedecekleri, öğrenmeyi keyifli hale getirecek etkinliklerle de donatıyoruz. Kütüphanelerimiz, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, kültürel değerlerin aşılanması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi adına çok önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 3.666 etkinliğe ev sahipliği yapan Mamak Belediye Kütüphaneleri, çocuklar ve gençlere sunduğu fırsatlar ile yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerine de büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.