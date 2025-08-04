İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 9 bin 824 sentetik ecza hap, 305 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.