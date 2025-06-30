Savaş’ın avukatı, CHP Kurultayı’nın iptali için açılan davada, “Kurultay iptal edilsin, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılsın.” talebinde bulundu.

AKP’den CHP’ye, Yargıyla Geri Dönüş Mü?

Bir dönem AKP’de Belediye Başkanlığı yapan Lütfü Savaş, daha sonra CHP’ye geçmiş ve Hatay’da iki kez aday gösterilmişti. 2024 seçimlerinde yoğun tepkiye rağmen bir kez daha aday gösterilen Savaş, seçimi kaybetmişti.

Lütfü Savaş, mutlak butlan davasında CHP’yi hedef alan hukuki süreçlerin merkezinde yer alırken, parti tabanında büyük tepki topladı.

“Bu Açık Bir Operasyon”

AV. Mahmut Tanal’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP'ye karşı dava açtırıyor. Kurulumu iptal etmemeye çalışıyor. Ama dava açan kişi içten, özden ve samimi CHP değil… Bu açık bir operasyondur.

Lütfü Savaş'ın bu çıkışı, yalnızca CHP'ye değil, demokrasiye, halkın iradesine, seçme ve gençlik hakkı saldırısıdır. Bu partiyi senin gibi şahsi ikbali için şekil kapsamlılar değil, bedelini ödeyenler inşa etti. CHP, Lütfü Savaş gibi siyasi kişiliği belirsiz siyaset figürlerinin manevra alanı değildir.” sözleriyle yorumunu yaptı.

Yargıdan sonuç alarak parti yönetimini değiştirmeye çalışanlara net mesaj verdi: “Kurultay’ı halk yaptı, iptal edemezsiniz. Özgür Özel’i delegeler seçti, görevden alamazsınız.”