Arıkan, mesajında, görev başındaki polisleri ziyaret ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin emniyeti ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışan polislerimizi görevleri başında ziyaret ettik. Bu vesileyle Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizin yaşadıkları sorunları gidermek ve onların hak ettiği çalışma şartlarını sağlamak için mücadele vermeye devam edeceğiz."

Ülkemizin emniyeti ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışan polislerimizi görevleri başında ziyaret ettik.



Bu vesileyle Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümünü kutluyorum.



Polislerimizin yaşadıkları sorunları gidermek ve onların hak ettiği… pic.twitter.com/pDP6fB9jp1 — Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) April 9, 2025