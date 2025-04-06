İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı. Tutukluluk süresi boyunca sağlık sorunları nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Polat’ın durumu, avukatı Erkam Erdem tarafından paylaşıldı. Avukatı, Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, “Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Polat’ın sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinin yapılması bekleniyor. Müvekkilinin durumunun giderek ağırlaştığına dikkat çeken avukat Erkam Erdem, cezaevinde sağlık sorunlarının daha da kötüleşme riski taşıdığını belirtti.