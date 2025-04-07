19 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hem Mahir Polat'ın sağlık durumuna dikkat çekti hem de gençlerin tutukluluğuna tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımının devamında , kendisi hakkında gerçekleştirilen soruşturma sonrası tutuklama talebine tepki göstererek eylem yapan üniversiteli gençlerin tutuklanmasının ve meşru haklarının ellerinden alınmasının doğru olmadığına vurgu yaparak hükümete ve yetkililere seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması , tutuklandığı gün olan 19 Mart tarihinden bu yana halkın özellikle genç kesimi tarafından büyük tepkiye yol açmış ve halk protesto hakkını kullanarak sokağa çıkarak tepkisini dile getirmişti.

Protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

İmamoğlu, paylaşımında kalp rahatsızlığı bulunan Mahir Polat'ın hapishane koşullarında bulunmasının hayati tehlike oluşturduğunu belirterek, "Suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Kendi tutuklanmasına tepki gösteren üniversiteli gençlerin tutuklanmasının ve meşru haklarının ellerinden alınmasının doğru olmadığını vurgulayan İmamoğlu, hükümete ve yetkililere seslendi. İmamoğlu, "Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır" dedi.

Gençlerin tutukluluğundan duyduğu üzüntüyü dile getiren İmamoğlu, "Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz?" diye sordu.