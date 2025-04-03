Kaza, Hakkari- Çukurca karayolunda faaliyet gösteren çinko maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan 2 çocuk babası Agit Ayaş, henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesinin altında kalarak, ağır yaralandı. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle iş makinesinin altından çıkartılan işçi, ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önün gelen Ayaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA