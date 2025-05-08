BURSA’nın Yenişehir ilçesinde bir lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini darbedip, saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşanan ise cep telefonu ile kayıt altına alındı. O görüntüler tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)