Genel kurulda, Kuveyt Türk'ün finansal tablolarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 2024'te 34,7 milyar lira net kar elde eden Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 2023'e göre yüzde 21,9 artışla 707,5 milyar lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 29,7 artış göstererek 434,7 milyar liraya yükseldi.

2024 sonunda öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu. Kuveyt Türk, önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapısıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya ve paydaşları için uzun vadeli değer üretmeye devam etmeyi hedefliyor.

Genel kurulda, 2024 yılı faaliyet sonuçları değerlendirilirken, yıl sonu karının yüzde 10'u tutarındaki 3 milyar 465 milyon liranın ortaklara temettü olarak nakden ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Kuveyt Türk'ün 4,95 milyar lira olan sermayesinin 8 milyar liraya çıkarılması ve karşılığında ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi de onaylandı.

Banka, bu yıl gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı esnasında oluşan karbon emisyonlarını, karbon kredisi alarak nötrledi. Ayrıca, Isparta'da kurduğu öz tüketim güneş enerji santraliyle elektrik tüketiminin yüzde 80'ini yenilenebilir enerjiden tedarik etmeyi hedefleyen ve 2024'te elektrik tüketiminin karbon etkisini YEK-G ve I-REC sertifikalarıyla nötrleyen Kuveyt Türk, karbon ayak izini en aza indirmek ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını da ortaya koydu.

Geçen yıl ilk entegre raporunu yayınlayan Kuveyt Türk, hem finansal hem de çevresel sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümlerle faaliyetlerine yön vermeye tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, zorlu koşullara rağmen 2024'ü güçlü bir finansal performansla tamamladıklarını belirtti.

Müşteri odaklı yaklaşımları, dijitalleşme yatırımları ve katılım finans ilkelerine bağlı duruşları sayesinde büyümeye devam ettiklerine değinen Uyan, "Ortaklarımızla elde ettiğimiz değeri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca bu yıl genel kurul toplantımızı karbon nötr olarak düzenleyerek sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de çevresel ve finansal sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.