Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesine bağlı Kızıçukur köyü Hacı Ahmetler mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.