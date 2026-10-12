Ankara'da Balıkesirlilerin en güçlü savunucusu, hemşehrilerini bir araya getiren, öğrencilerine sahip çıkan Ankara Balıkesirliler Derneği, Dünya Balıkesirliler Günü’nü yine muhteşem bir Balıkesir Sergisi ile kutladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; başlangıcı 10.10.2010’da Ankara Balıkesirliler Derneği Kurucu Başkanı Servet Camgöz’ün Balıkesirin plakasından kaynaklanan 10 ile 10 Ekim 2010 tarihini birleştirerek ilk kez başlattığı “Dünya Balıkesirliler Günü” artık özel bir gün oldu, her yıl Balıkesirliler olduğu her yerde kutlanıyor, Balıkesir'de etkinlik yapılıyor.

Ankara Balıkesirliler Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda sergi açarak kutladı. Sergide; Dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı ünvanına sahip Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç fotoğrafları, tarihçi Aydın Ayhan Kuvayı Milliye Belgeleri, Eğitim Bilimci Prof. Dr. Sedat Sever'in Çocuk Eğitimi konulu kitap ve bilgilendirmeleri ile dünyaca ünlü nadide Yağcıbedir Halıları sergide yer alıyor.

SERGİYE BALIKESİRLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Serginin 9 Ekim'deki açılışına Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile Ankara Vali Yardımcısı Hakan Turgay Bilgin yanı sıra Balıkesirli hemşehriler, bürokratlar, öğrenciler katıldı. Dernek Başkanı Servet Camgöz açılış konuşmasında herkesin 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nü kutlayarak güzelliklere başlangıç olmasını diledi. Sanatçı Ozan Sağdıç'a, Tarihçi Aydın Ayhan'a, Eğitim Bilimci Prof. Dr. Sedat Sever'e ve tüm konuklara teşekkür ederek Dünya Balıkesirliler Günü'nü Ankara'da tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.