Şanlıurfa’da 24 Eylül’de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün kullandığı enerji birikimi ifadesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Depremle ilgili bu teknik tanım, kimi paylaşımlarda yaklaşan büyük sarsıntının kesin habercisi gibi yorumlandı. Oysa jeolojik gerilim ve kısa vadeli deprem tahmini aynı şey değil. Açıklamanın bilimsel bağlamı önem

AÇIKLAMA HANGI DEPREM SONRASINDA GELDI?

AFAD verilerine göre Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görür, deprem hakkında yaptığı paylaşımda bölgede daha önce hareketlilik beklediğini söyledi; Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası çevresinin enerji biriktirdiğine dikkat çekti. Görür’ün kendi paylaşımında büyüklüğü 5,8 olarak ifade etmesiyle AFAD ölçümü arasındaki fark, haberlerde kullanılan büyüklük bilgisinin kaynağını özellikle belirtmeyi gerekli kılıyor.

ENERJI BIRIKIMI TAM OLARAK NE DEMEK?

Yer kabuğundaki levhalar yavaş hareket ederken fay yüzeylerinde gerilim oluşabilir. Kayaçlar bu gerilimin bir bölümünü esnek biçimde depolayabilir, kırılma ve kayma sırasında enerji sismik dalgalar olarak açığa çıkar. Enerji birikimi kavramı bu uzun süreli tektonik süreci anlatır. Ancak belirli bir noktada ne kadar gerilim bulunduğu ve bunun tam olarak ne zaman deprem üreteceği tek bir açıklamadan hesaplanamaz.

2023 DEPREMLERIYLE BAĞLANTI NASIL KURULDU?

Görür, Şanlıurfa çevresindeki hareketliliği Şubat 2023’te Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen büyük depremlerle ilişkilendirdi. Büyük depremler çevredeki faylardaki gerilim dağılımını değiştirebilir; bu konu bilimsel araştırmalarda incelenir. Yine de her yeni sarsıntının otomatik olarak aynı mekanizmaya bağlanması doğru değildir. Sahadaki ölçümler, konum çözümlemeleri ve farklı kurumların raporları birlikte ele alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

RISK ILE KESINLIK ARASINDAKI FARK

Bir bölgede deprem tehlikesi bulunması, o bölgede önümüzdeki günlerde mutlaka büyük bir sarsıntı yaşanacağı anlamına gelmez. Uzman açıklamalarının pratik sonucu, bina dayanımına ilişkin önlemlerin geciktirilmemesidir. AFAD’ın resmî duyuruları ve yerel yönetimlerin afet planları takip edilmeli, sosyal medyada dolaşan kesin saat ve büyüklük iddialarına temkinli yaklaşılmalıdır. Hazırlık, belirsizlik sürerken de yapılabilir.