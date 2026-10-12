Ispartalılar Eğitim Kültür Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK) İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu (TMT) Korosu, 2026-2027 sanat sezonunun açılışını görkemli bir kutlama ile yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; TRT Ankara Radyosu Koro Şefi ve Tanbur Sanatçısı İpek Dereli yönetimindeki Türk Müziği Topluluğu (TMT) Korosu, ilk çalışmasını 6 Ekim 2026 Salı günü ISVAK Merkez Binası’nda yaparak yeni sezona ‘merhaba’ dedi.

ISVAK BAŞKANI BATTAL: KOROMUZ SANATSEVERLERİ BÜYÜLEMEYİ SÜRDÜRECEK

Sezon açılışı; ISVAK Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Battal’ın yaptığı konuşma ile başladı. Battal, Şef İpek Dereli yönetimindeki koronun bir önceki sezon Ankara’da, Samsun’da, Giresun’da ve özellikle Isparta’da gerçekleştirmiş olduğu konserler ise sanatseverleri büyülediğini belirterek yeni dönemde de çok önemli işlere imza atacağını belirtti.

ŞEF İPEK DERELİ’DEN YENİ SEZONA ÖZEL REPERTUAR

Açılış kokteyli ve pasta kesiminin ardından yılın ilk çalışmasına geçildi. Topluluk Koro Başkanı Nazife Dikenoğlu Korkut, koro adına Şef İpek Dereli'ye şükranlarını sunarak yeni sezona ilişkin gerçekleştirecekleri projeler hakkında kısa bilgi verdi.

Şef İpek Dereli'nin 2026-2027 sanat sezonu için özenle hazırladığı yeni repertuar, koro üyelerinden tam not aldı. Repertuar’ın ilk bölümü; Türk Müziği’nin önemli isimlerinden biri olan, Cumhuriyet dönemi Klasik Türk müziği bestekârı, söz yazarı ve yorumcu Yesari Asım Arsoy’un eserlerinden oluşuyor. Repetuarın ikinci bölümü ise birbirinden önemli bestekar ve güftekârların “çiçek” temalı özel eserlerini kapsıyor.

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