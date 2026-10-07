Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik doğa yürüyüşü düzenledi. Kızılcahamam’ın Işık Dağı ve Belpınar Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinliğe 250 öğrenci katıldı.

250 Öğrenci Doğayla Buluştu

Kent yaşamının yoğunluğu ile ders ve sınav temposuna kısa bir mola veren öğrenciler, doğa yürüyüşünde kilometrelerce yol katetti. Temiz havada yürüyüş yapan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı da buldu.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Organizasyonu Şefi Günay Demirci, etkinlikle öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmayı ve Ankara’nın doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Demirci, "Öğrenci Dostu Başkent" vizyonuyla gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Gençlerden Etkinliğe Tam Not

Doğa yürüyüşüne katılan öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gençler; doğayla iç içe vakit geçirmenin, yürüyüş yapmanın ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Öğrencilerden bazıları etkinliğe daha önce de katıldıklarını söylerken, ilk kez katılanlar ise benzer organizasyonlara bundan sonra da dahil olmak istediklerini ifade etti.