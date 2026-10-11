Sosyal medya platformlarında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle tanınan Yasin Oyanık hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. "Ankara Abisi" adıyla bilinen Oyanık'ın, Uşak merkezli yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Kara para aklama iddiası gündemde

Ortaya atılan iddialara göre Oyanık'ın, yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

Gözaltı iddialarına yalanlama geldi

Sosyal medyada "Ankara Abisi" adına açılan bir fan sayfasından yapılan paylaşımda ise gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. İddialar hakkında yetkili makamlardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Uşak'ta 22 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 9 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 33 banka hesabındaki toplam 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Ancak Yasin Oyanık'ın bu operasyonla bağlantılı olduğu doğrulanmadı.

Oyanık hakkındaki iddiaların doğruluğu ve herhangi bir adli işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin belirsizlik sürüyor.