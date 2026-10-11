Komedyen Deniz Göktaş, New York Times’a verdiği röportajda cezaevi sürecine, ifade özgürlüğüne ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gösterisini yayımlamaktan pişmanlık duymadığını belirten Göktaş, cezaevindeki ilk gününü, “Biraz romantik gelebilir ama hücredeki ilk günümde hayatımın en iyi uykusunu uyudum” sözleriyle anlattı.

Üç ay cezaevinde kalmanın korkunç bir deneyim olduğunu ifade eden Göktaş, diğer komedyenlere korkmadan konuşabileceklerini göstermek istediğini söyledi.

Göktaş, cezaevinde geçirdiği süre boyunca yaklaşık 20 dakikalık yeni stand-up materyali hazırladığını ve bunları gelecek yıl sahneye taşımayı planladığını da açıkladı.