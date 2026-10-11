İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş boyunca ABD ve İsrail'in ülkesindeki petrol, rafineri ve enerji tesislerine düzenlediği saldırıların ciddi çevresel tehlikelere yol açtığını belirterek, açığa çıkan kirleticilerin besin zincirine kadar girebileceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen 'Ekokırım: Sessiz Bir Savaş Suçu' başlıklı uluslararası konferansta konuştu. Arakçi, ABD ve İsrail'in savaş boyunca İran'daki petrol, rafineri ve enerji tesislerini hedef alan saldırılarının ciddi çevresel tehlikeler yarattığını ifade etti.

'KİMYASAL BİLEŞİKLER BESİN ZİNCİRİNE GİREBİLİR'

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından da doğrulandığı üzere, çıkan yangınlar ve hidrokarbon maddelerin yanması sonucu tehlikeli kimyasal bileşiklerin açığa çıktığını aktaran Arakçi, bu kirleticilerin hava yoluyla toprağa ve suya taşınabileceğini, hatta besin zincirine nüfuz edebileceğini vurguladı. Arakçi, saldırıların çevresel etkilerinin olay yerinin ve zamanının ötesine geçerek kalıcı hasarlar bırakabileceğini kaydetti.

'ULUSLARARASI HUKUK GÖZ YUMMAMALI'

Gazze ve Lübnan'daki askeri saldırıların da derin ve kalıcı çevresel tahribata yol açtığına dikkat çeken Arakçi, uluslararası hukukun savaş dönemlerinde çevrenin ve temel insan haklarının tahrip edilmesine göz yummaması gerektiğini belirtti.