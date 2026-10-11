

Bir fay hattı için 6,2, 7 ya da 7,3 gibi rakamların konuşulması kamuoyunda doğal olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Balıkesir çevresine ilişkin geçmiş açıklamalarında da farklı kırıklar için değişik büyüklük aralıkları yer alıyor. Fakat deprem büyüklüğüyle şiddeti aynı kavram değil. Rakamları doğru yorumlamak için senaryonun dayandığı koşulları.

Hangi bölgeler için hangi aralıklar anıldı?

Ercan’ın önceki değerlendirmelerini aktaran haberlerde Erdek, Biga ve Çan çevresi için 7,2’ye, Ulubat, Manyas, Gönen, Yenice ve Edremit hattı için 7,3’e uzanan üst senaryolar yer alıyor. Balıkesir, Burhaniye ve Edremit çevresi için daha farklı büyüklük aralıkları da aktarılmış durumda. Bu rakamlar gerçekleşmiş deprem ölçümleri değil, uzmanın belirli faylar için dile getirdiği potansiyel senaryolardır. Bilimsel çalışmalarda aralıklar ve belirsizlikler önemlidir.

Büyüklük ile şiddet neden karıştırılmamalı?

Depremin büyüklüğü açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. Şiddet ise belli bir yerde depremin insanlar, yapılar ve çevre üzerindeki gözlenen etkilerini tanımlar. Bu nedenle “7 şiddetinde deprem” demekle “7 büyüklüğünde deprem” demek aynı değildir. Bir deprem tek bir büyüklük değerine sahipken farklı yerleşimlerde farklı şiddette hissedilebilir. Haber dilinde doğru terimi kullanmak yalnızca bilimsel titizlik değil, riskin doğru anlaşılmasını sağlayan önemli bir sorumluluktur.

Üst senaryo kesin gerçekleşecek deprem mi?

Bir fayın azami veya olası büyüklüğünün hesaplanması, bu büyüklükte bir depremin kesin olarak yaşanacağı anlamına gelmez. Fayın uzunluğu, yapısı ve geçmiş hareketleri gibi unsurlar değerlendirilir; bunların sonucunda belirsizlik içeren senaryolar geliştirilir. Dolayısıyla basında görülen tek bir rakamın farklı koşullar altında değişebileceği unutulmamalıdır. Bilim insanlarının farklı sonuçlara ulaşması da çoğu zaman kullanılan veri ve yöntem farklılıklarıyla ilişkilidir.

Okur için en önemli sonuç ne?

Bir ilçenin adı olası deprem senaryosunda geçiyorsa yapılması gereken ilk iş paniklemek değil, kişisel ve yapısal hazırlıkları gözden geçirmektir. Yapı güvenliği için yetkili mühendislik incelemesi, afet çantası, aile buluşma planı ve ağır eşyaların sabitlenmesi ilk adımlardandır. Güncel sarsıntı kayıtları resmi kurumlardan izlenmeli, geçmiş röportajlardan kesin deprem tarihi çıkarılmamalıdır. Fayların olası büyüklüklerini bilmek önemlidir, ancak can güvenliğinde yapı kalitesi belirleyici rol oynar.