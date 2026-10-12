İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül-10 Ekim 2026 tarihleri arasında silahlı suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin yanı sıra iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen motosikletli suç grupları hedef alındı.

Toplam 85 ayrı suç eylemine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 289 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 175’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aramalarda Cephaneliği Andıran Silahlar Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Operasyonlarda 153 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve bin 24 mermi ele geçirildi.

Ayrıca suç eylemlerinde kullanıldığı belirtilen, çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklete de el konuldu. Ele geçirilen silahlar, mühimmat ve motosikletler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde sergilendi.

Silahlı Saldırılar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde, şüphelilerin iş yerlerine ve evlere yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yer aldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlar sırasında 20 kurşunlama girişiminin engellendiğini açıkladı. Yıldız, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Emniyet Müdürü Yıldız: “Demir Yumruk Suç Örgütlerinin Üzerinde Olacak”

Ele geçirilen silah ve mühimmatın sergilendiği alanı ziyaret eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, 289 kişinin yakalandığını, 175 şüphelinin tutuklandığını ve 51 kişinin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Motosikletli suç gruplarına yönelik mesaj da veren Yıldız, “İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.