Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. A.Ç. (60) kontrolündeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ve Mustafa Canbal yönetimindeki 79 ACG 382 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Canbal, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA