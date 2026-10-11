Türk futbolunun dört büyük kulübünün 2026 yılına ait kırmızı kart istatistikleri gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaştırıldığı tabloda sarı-kırmızılı takımın diğer üç rakibinden daha fazla kırmızı kart gördüğü belirtildi.

Galatasaray rakiplerini geride bıraktı

Paylaşılan istatistiklere göre Galatasaraylı futbolcular 2026 yılı içerisinde 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise aynı dönemde birer kırmızı kart gördü.

Böylece Galatasaray, dört büyükler arasında en fazla kırmızı kart gören takım olarak öne çıktı.

Üç takımın toplamından fazla kırmızı kart

Verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın kırmızı kart sayısının diğer üç kulübün toplamını aşması oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam kırmızı kart sayısı 3'te kalırken Galatasaray'da bu sayı 5'e ulaştı.

Dört büyüklerin toplam 8 kırmızı kart gördüğü tabloda, bu kartların 5'inin Galatasaray'a ait olması dikkat çekti.