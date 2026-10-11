Ankara Barosu'nun 10-11 Ekim tarihlerinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurulu, başkanlık seçimiyle tamamlandı. Dört adayın yarıştığı seçimde avukatlar, yeni baro başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

11 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 5 bin 848 oyla seçimin galibi oldu.

Ankara Barosu seçim sonuçları

Kesin olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şöyle:

Elçin Özge Şimşek Çağlayan: 5 bin 848 oy

Doğukan Kozan: 2 bin 997 oy

Funda Şahin: 2 bin 816 oy Burhanettin Duran’dan Suudi Arabistan’daki saldırılara tepki İçeriği Görüntüle

Mehmet Zeki Kaplan: 427 oy

Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Çağlayan, en yakın rakibi Doğukan Kozan'a 2 bin 851 oy fark attı.

Ankara Barosu'nda yeni dönem

Ankara Barosu'nda genel sekreterlik görevini yürüten Elçin Özge Şimşek Çağlayan, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte baronun yeni başkanı olacak.

Seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasının ardından Ankara Barosu'nda yeni yönetim dönemi başlayacak.