Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta ateşkes tartışmaları yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak taraflardan anlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin ortak bir doğrulama gelmedi.

Trump enerji ateşkesini duyurdu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi üzerinde uzlaştığını ve kararın derhal yürürlüğe gireceğini ileri sürdü.

Ancak anlaşmanın kapsamı, uygulanma koşulları ve denetim mekanizmasına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Zelenskiy: Rusya'nın da desteklemesi önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini ele aldıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini vurgulayarak Rusya'nın da bu girişime katılmasının önemli olduğunu belirtti.

ABD tarafından anlaşmanın ayrıntılarını beklediklerini ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'nın gerilimi azaltacak, insanların hayatını koruyacak ve savaşın sona ermesine katkı sağlayacak adımları desteklediğini kaydetti.

Savaş tamamen sona mı eriyor?

Açıklamalar, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm umutlarını yeniden gündeme taşısa da henüz kapsamlı bir ateşkes sağlandığı doğrulanmadı.

Gündemdeki girişim, savaşın bütün cephelerde durdurulmasından ziyade enerji tesislerine yönelik saldırıların karşılıklı olarak sonlandırılmasını hedefliyor.

Reuters'ın 11 Ekim tarihli haberine göre Ukrayna, Rusya'nın da aynı yükümlülüğü kabul etmesi halinde enerji ateşkesine hazır olduğunu bildirdi. Moskova'dan ise anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle savaşın sona erdiğini söylemek için henüz erken. Ateşkes girişiminin hayata geçip geçmeyeceği, tarafların atacağı adımlar ve ABD tarafından paylaşılacak ayrıntılarla netleşecek.